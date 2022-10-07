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Общество7 октября 2022 10:14

В Городском парке Орла посадили 20 деревьев

Здесь появились 12 кленов и 8 лип
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Городском парке Орла посадили 20 деревьев. Здесь появились 12 кленов и 8 лип.

Сегодня, 7 октября, в муниципалитетах Орловщины прошла Всероссийская акция «Сохраним лес». В ней приняли участие студенты, преподаватели, представители молодежных организаций. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Участие в акции приняли и представители власти. Губернатор высадил несколько деревьев в Ливенском парке. За последние три года на Орловщине высажено около миллиона лесных культур.

Сегодня высажена аллея, которая сделает парк Победы более красивым и ухоженным, это наш вклад в экологическое благополучие города, его преображение, - отметила Наталья Фоломеева, представитель департамента экономического развития.