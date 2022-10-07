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В Орловской области будут судить замдиректора техникума за подлог и злоупотребление. Женщина незаконно подписала документы, исполняя обязанности руководителя.

Прокурор Железнодорожного района города Орла утвердил обвинительное заключение в отношении заместителя директора Орловского техникума путей сообщения. Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Следствие установило, что с октября 2020 по декабрь 2020 года орловчанка, исполняя обязанности директора, подписала документы о профессиональной подготовке. Однако люди, получившие дипломы, не сдавали никаких экзаменов. Теперь дело будет рассматривать Железнодорожный суд Орла. – Незаконные действия обвиняемой повлекли необоснованную оплату учебному заведению 21 договора об оказании услуг по профессиональному обучению на сумму более 515 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.