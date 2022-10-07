Фото: Сергей Силаев

В Орловской области выявили 150 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 262 человека.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 7 октября предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число выявленных случаев в регионе достигло отметки 131 693. Из них за последние сутки заболели 150 человек.

Всего орловцы победили болезнь 127 311 раз. За 24 часа больничные закрыли 262 выздоровевших.

За сутки умер 1 человек. Общее число жертв коронавирусной инфекции в Орловской области с начала пандемии – 1 953.