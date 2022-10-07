Фото: пресс-служба регионального правительства

В Орле увековечили память ученого Николая Данилевского. Мемориальную доску открыли на фасаде банковского колледжа.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. В честь 200-летия социолога, философа, культуролога, публициста и уроженца Орловской области мемориал появился в Орловском банковском колледже.

– Сегодня в центре города Орла мы открываем памятную доску Николаю Яковлевичу Данилевском. Уверена, это станет существенным вкладом во все мероприятия, связанные празднованием его юбилея, - сказала начальник управления культуры и архивного дела региона Наталья Георгиева.

В ходе мероприятия мемориал освятил митрополит Орловской и Болховской Тихон, а Наталья Георгиева назвала открытие доски историческим событием.