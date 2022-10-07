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Общество7 октября 2022 7:32

В Орловской области введен режим ЧС в АПК из-за дождей

Постановление подписано 6 октября
Сергей Силаев
Фото: Сергей Силаев

Фото: Сергей Силаев

В Орловской области введен режим ЧС в АПК из-за дождей. Постановление подписано 6 октября.

В Орловской области из-за неблагоприятных погодных условий ввели режим чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе. Согласно постановлению губернатора Андрея Клычкова, причина – обильные дожди, которые привели к переувлажнению почвы и остановке сезонных полевых работ.

Руководитель департамента сельского хозяйства Александр Шалимов должен принять соответствующие меры по снижению последствий от ЧС и его ликвидации.