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В Орловской области введен режим ЧС в АПК из-за дождей. Постановление подписано 6 октября.

В Орловской области из-за неблагоприятных погодных условий ввели режим чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе. Согласно постановлению губернатора Андрея Клычкова, причина – обильные дожди, которые привели к переувлажнению почвы и остановке сезонных полевых работ.

Руководитель департамента сельского хозяйства Александр Шалимов должен принять соответствующие меры по снижению последствий от ЧС и его ликвидации.