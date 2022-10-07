Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области спасатели вывели пятерых заблудившихся грибников из леса. Они потерялись в Знаменском и Урицком районах.

О происшествиях рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Рядом с деревней Еленка Знаменского района и неподалеку от деревни Оболешево Урицкого района потерялись люди.

В первом случае выход из леса не нашли три грибника: две женщины и один мужчина. Спасательная бригада нашла потерявшихся с помощью сигнала машины.

В Урицком районе при сборе грибов потерялись супруги. Они были все время на связи с пожарно-спасательной частью и спустя некоторые время благополучно вернулись в знакомые места из леса.

За сутки сотрудники МЧС десять раз выезжали на вызовы: дважды тушили возгорания мусора, восемь раз – помогали населению.