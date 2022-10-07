Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Урицком районе Орловской области открыли школьный маршрут после прокурорской проверки. Ранее образовательные учреждения сельского поселения не подвозили детей на учебу.

Проверку проводила Урицкая межрайонная прокуратура. Специалисты установили, что дети из Богдановского сельского поселения не имеют возможности ездить в школу на автобусе, поэтому их довозили до места родители, либо они собирались самостоятельно. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Межрайонная прокуратура внесла представление главе района, после чего администрация открыла новый маршрут «Нарышкино – Гагаринский». Теперь 21 человек ездит в школу на автобусе.