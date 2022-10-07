Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле 7 сентября приостановят движение троллейбусов на Выгонку. Ограничение продлится с 9.00 до 17.00.

О планируемых ограничениях рассказали в пресс-службе администрации города Орла.

Движение запретят в связи с неотложными работами, которые продлятся 8 часов – с 9.00 до 17.00. Их проведет ПАО "Россети Центр" — "Орелэнерго".

Напомним, накануне стало известно, что Орловская область вошла в число регионов, где будет действовать программа по развитию электротранспорта. Вчера этот вопрос обсуждали на парламентских слушаниях в нижней палате Федерального собрания.