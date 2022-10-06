Орловские футболистки дважды уступили пензенской «Лагуне»

Павлина Бородина дает указание своим подопечным. Фото с сайта amfr.ru.

В спорткомплексе ОГУ им. И.С. Тургенева прошли матчи 2-го тура чемпионата России высшей лиги по мини-футболу среди женских команд. Местный «ОрелГУ-КПРФ» принимал пензенскую «Лагуну-УОР».

Интрига сохранялась на протяжении всей первой встречи, тем не менее, гости победили 3:2, а вот в повторном поединке преимущество пензенского клуба оказалось безоговорочным (6:0). По разу гостей огорчили Анастасия Марченко (20-я, 1:1) и Наталья Пацекина (38-я, 2:3).

- По самоотдаче претензий нет, - подытожила главный тренер орловского клуба Павлина Бородина. - Мне понравилось, как мы играли, перемещались в первой игре. Да, забили, но даже до ничьей не довели дело. Ну а во второй игре был момент с шестой по десятую минуту второго тайма, когда мы могли подтянуться в счете. Не забили и попались на контратаках. Классическая ситуация в мини-футболе.

- Я бы не сказала, что соперницы показали какую-то сверхъестественную игру, - призналась игрок «ОрелГУ-КПРФ» Елена Кондурова. - Нам надо работать над психологией. При любом счёте собираться и идти вперед. А у нас при крупном счете где-то кто-то уже добегает, не доигрывает. Моменты у нас были и даже при счёте 0:3. Нужно было проткнуть мяч. Но мы свои не забиваем, а нам залетает все.

После двух туров лидирует столичный «МосПолитех» (девять очков). У орловских футболисток один балл и четвертое промежуточное место. В третьем туре, 28 и 29 октября, «ОрелГУ-КПРФ» сыграет две гостевых встречи с «МосПолитехом». Что касается бомбардирской гонки, то среди лидеров наша Наталья Пацекина. В ее активе три гола, как и у еще четырех футболисток.