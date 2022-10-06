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В Орловской области экс-полицейского оштрафовали на 2 миллиона 400 тысяч за взятку. Он незаконно получил 60 тысяч рублей.

Делом занимались следственные органы. Бывшего инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения по Покровскому району признали виновным в получении взятки, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие установило, что мужчина 13 мая 2022 года получил 60 тысяч рублей от местного жителя. За это он освободил покровца от административной ответственности за совершенное ДТП.

Суд назначил осужденному наказание в виде штрафа в размере 2 миллиона 400 тысяч рублей. Помимо этого, экс-сотрудника лишили специального звания, а также прав занятия на госслужбе и в органах местного самоуправления должностей сроком на три года.