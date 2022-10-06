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Происшествия6 октября 2022 11:15

Орловец воспользовался чужой банковской картой ради покупки продуктов

Он получил уголовное дело
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

Орловец воспользовался чужой банковской картой ради покупки продуктов. Он получил уголовное дело.

В Ливанское отделение полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что с ее карты списались деньги. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Сотрудники отдела установили, что к хищению причастен 39-летний мужчина. Он попал на видеокамеры в Ливнах, когда платил за продукты чужой картой. В результате возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминает, что использование чужой карты – это тяжкое преступление. Если вы нашли платежное средство на улице, то нужно попытаться найти владельца или отнести ее в банк.