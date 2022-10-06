В Орловской области пройдут образовательные чтения ЦФО. Они пройдут 11-12 октября на базе ОГИК.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Помимо чтений, на церемонии наградят второго межрегионального этапа Всероссийского педагогического конкурса «За нравственный подвиг учителя».

Орел посетит 17 делегаций: педагоги и представители Русской Православной церкви. После церемонии открытия 11 октября в 10.00 пройдет и пленарное заседание.

В планах работа нескольких секций: духовно-нравственное воспитание личности, взаимодействие церкви, власти и социальных институтов, педагогические практики, направленные на духовное развитие и другие.