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Общество6 октября 2022 9:43

В Орловской области пройдут образовательные чтения ЦФО

Они пройдут 11-12 октября на базе ОГИК
Сергей Силаев

В Орловской области пройдут образовательные чтения ЦФО. Они пройдут 11-12 октября на базе ОГИК.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Помимо чтений, на церемонии наградят второго межрегионального этапа Всероссийского педагогического конкурса «За нравственный подвиг учителя».

Орел посетит 17 делегаций: педагоги и представители Русской Православной церкви. После церемонии открытия 11 октября в 10.00 пройдет и пленарное заседание.

В планах работа нескольких секций: духовно-нравственное воспитание личности, взаимодействие церкви, власти и социальных институтов, педагогические практики, направленные на духовное развитие и другие.