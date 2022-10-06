Фото: Ольга Супонева

В Орловской области выявили 182 случая COVID-19 за сутки. Выздоровели 240 человек.

Данные о распространение коронавирусной инфекции в регионе на 6 октября предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число подтвержденных случаев достигло отметки 131 453. За последние сутки 182 человека заразились коронавирусом.

Победили болезнь 240 человек. Всего закрытых больничных на Орловщине – 127 049.

Медики госпитализировали 12 человек. За сутки никто не умер. Общее число жертв коронавирусной инфекции в Орловской области с начала пандемии – 1 952.