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В Орловской области выявили 182 случая COVID-19 за сутки. Выздоровели 240 человек.
Данные о распространение коронавирусной инфекции в регионе на 6 октября предоставил федеральный оперативный штаб.
Общее число подтвержденных случаев достигло отметки 131 453. За последние сутки 182 человека заразились коронавирусом.
Победили болезнь 240 человек. Всего закрытых больничных на Орловщине – 127 049.
Медики госпитализировали 12 человек. За сутки никто не умер. Общее число жертв коронавирусной инфекции в Орловской области с начала пандемии – 1 952.