Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Под Орлом пожилая пара на «Луазе» угодила в земляной вал. Перед этим орловцы попали в кювет.

О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции. 71-летний водитель «Луаза» двигался по дороге «Калуга–Моховица» и в районе нулевого километра вылетел в правый кювет.

В кювете было препятствие – земляной вал. В результате 73-летняя пенсионерка получила телесные повреждения.

Всего за сутки на территории области зарегистрировали 15 аварий, среди которых два ДТП с пострадавшими. Еще два человека получили травмы.