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В Орловской области приостановлена частичная мобилизация. Она началась в регионе 25 сентября.

Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальных сетях. Первое задание от Министерства обороны регионов выполнено. Нужное количество человек отправилось в учебные части.

Тем, кому повестки уже пришли, нужно прийти в военкомат и подтвердить мобилизационную готовность и уточнить данные.

– Будем ждать решение Министерства обороны о продлении или не продлении, решении этих вопросов, - сказал глава региона.

Также в пятницу бойцам отправят большую партию посылок, которые находятся в Нижегородской области. Напомним, в Орле появился единый центр сбора.