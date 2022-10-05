Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области

Орловец убил знакомого ударом кочерги по голове. Это произошло после распития спиртного.

Делом занимались следственные органы. Завершено расследование уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Знаменского района. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

В конце июля мужчина находился на веранде в селе Глотово со знакомым, где они распивали алкогольные напитки. Затем произошла ссора, в результате чего потерпевший получил удары руками, а затем и металлической кочергой по голове. Он скончался на месте.

Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Недавно орловские следователи занимались похожим делом. В Орловском районе убийство ножом произошло также после распития спиртных напитков на веранде.