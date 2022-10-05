Фото: Ольга Супонева

Жители Орловской области съедают 82 килограмма мяса в год. И выпивают 200 литров молока.

Такие данные за 2021 год представил Орелстат. Показатель по мясу в ЦФО немного выше, чем в регионе, – 86 килограммов.

Также местные жители в среднем съедают 259 яиц, 83 килограмма овощей, 38 килограммов сахара. С показателем 113 килограммов хлеба и макаронных изделий Орловщине занимает 11 место в Центральном федеральном округе.

Очень популярен картофель – средний орловец съедает 130 килограммов овоща. Фрукты местные жители едят почти в два раза меньше – 66 килограммов за год.