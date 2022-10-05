Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области выросла урожайность зерновых. Аграрии уже убрали более 700 тысяч гектаров.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Наибольшую урожайность по озимой пшенице показали Ливенский, Верховский, Мценский, Дмитровский и Малоархангельский районы.

По состоянию на 5 октября аграрии убрали 706 тысяч гектаров озимых и ранних яровых зерновых культур. Также намолочено 3,4 миллиона тонн зерна. Урожайность – 48,4 центнеров на гектар. Этот показатель увеличился с 40 центнеров за год.

Продолжается уборка масличных культур. Кроме этого, убрано 494,5 тысяч тонн сахарной свеклы. С одного гектара было собрано 381,6 центнера.

– В этом году аграрии региона увеличили посевные площади сельскохозяйственных культур на 10,2 тысяч гектара. Она составила 1 миллион 42,2 тысяч гектаров, - отметили в пресс-службе регионального правительства.