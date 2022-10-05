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Здоровье5 октября 2022 10:06

В Орловской области выявили 216 случаев COVID-19 за сутки

Выздоровели 234 человека
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

В Орловской области выявили 216 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 234 человека.

Данные о распространении коронавирусной инфекции предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число выявленных случаев в регионе достигло отметки 131 361. Из них за последние сутки заболели 216 человек.

Всего орловцы победили коронавирус 126 809 раз. За последние 24 часа 234 человека закрыли больничные.

Медики госпитализировали 27 человек. За сутки никто не умер. Общее число жертв коронавирусной инфекции в Орловской области с начала пандемии – 1 952.