Фото: пресс-служба администрации города Орла

В лицее №1 и школе №12 Орла назначены новые руководители. Учебные заведения возглавили Светлана Фомина и Регина Дорохова.

В пресс-службе администрации города сообщили, что Светлана Фомина – из Орловской области. Она окончила в 1992 году физико-математический факультет Орловского государственного педагогического института и стала учителем математики и физики.

Трудовой стаж – 30 лет. Министерство образования и науки России наградило педагога почетной грамотой. Теперь она является директором первого лицея.

Регина Дорохова – молодой специалист с 12-летним стажем работы. Она окончила ОГУ по специальности «Иностранный язык» и начала трудовой путь учителем иностранных языков в Образцовской школе.

В 2015-2016 годах в теперь уже своей школе №12 она работала заместителем директора по воспитательной работе. Также она является победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года».