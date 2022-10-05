В Орловской области пенсионерка вылетела в кювет и перевернулась. 67-летняя женщина не справилась с управлением и выехала на обочину.

О происшествии сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД. Авария случилась 4 октября, около 11.10, на трассе «Калуга – Орел» в районе 136 километра.

Пенсионерка не справилась с управлением и выехала на обочину, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась. В результате автоледи получила травмы, ее отпустили.

Всего за последние сутки в регионе произошло одиннадцать ДТП. В них пострадал один человек, еще один – получил травмы.