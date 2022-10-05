Фото: Сергей Силаев

В Орле 5 октября отключат свет, воду и отопление на нескольких улицах. Отключения связаны с работами служб ЖКХ.

Электроснабжение сегодня отключат с 9.00 до 12.00 на улице 7 Ноября, 3, 12, 16, 17, 28, 45. На Наугорском шоссе, 56, улице Матросова, 6-28 и улице Полесской 21-41 света не будет с 14.00 до 17.00.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Орла, восстановительные работы идут в подвале на улице Костомаровской, 3. Поэтому в домах 1 и 3 на этой улице, а также на Андрианова, 7 и Октябрьской, 136 отключат отопление с 9.00 до 12.00.

Водоснабжения временно не будет в переулке Речном, 50, на Набережной Дубровинского, 50, улице Блынского, 4а с 9.100 до 13.00, а на улице Лескова, 36 – с 9.00 до 12.00.