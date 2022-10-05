Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Департамент здравоохранения Орловской области возглавил Игорь Петчин. Он назначен на должность с 4 октября.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Андрей Клычков уже подписал распоряжение. Напомним, ранее департаментом руководил Станислав Шувалов, однако он покинул должность в начале сентября.

Игорь Петчин – кандидат медицинских наук. Ему 48 лет, он родился в республике Коми, ранее работал главным врачом Архангельской областной клинической больницы.