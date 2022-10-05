Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2022 7:02

В Орле наградили 9-летнего школьника, спасшего сестру и бабушку на пожаре

Торжественное мероприятие состоялось в 1-ой пожарно-спасательной части
Сергей Силаев
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле наградили 9-летнего школьника, спасшего сестру и бабушку на пожаре. Торжественное мероприятие состоялось в 1-ой пожарно-спасательной части.

Гражданской обороне России исполнилось 90 лет. Региональное отделение МЧС отметило орловцев, проявивших героические качества в экстремальных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Медали ведомства «За спасение на пожаре» получили жители Урицкого района. 9-летний Кирилл Ковальчук заметил пожар в доме, побежал внутрь, спас 4-летнюю сестру, а потом позвал на помощь Надежду Кузьмину, которая помогла выбраться пожилой женщине и мужчине из огненного плена. Почетные награды получили и ветераны.

– Выражаю слова благодарности нашим коллегам - сотрудникам МВД, Росгвардии, Роспотребнадзора, медицинской, транспортной, дорожной, энергетической и газовой служб, руководителям и специалистам других ведомств, органов местного самоуправления и объектов экономики за постоянное взаимодействие и добросовестный труд, - сказал первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Орловской области полковник Сергей Гладков.