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Происшествия5 октября 2022 6:38

Орловца будут судить за убийство знакомого ножом

Инцидент произошел после распития алкоголя
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

Орловца будут судить за убийство знакомого ножом. Инцидент произошел после распития алкоголя.

Делом занимались следственные органы. 37-летний житель Орловского района обвиняется в совершении убийства, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Установлено, что в августе 2022 года мужчина находился с 62-летним знакомым на веранде. Они поссорились, распивая алкоголь. 37-летний орловец взял нож и ударил потерпевшего в шею, отчего тот скончался на месте.

Обвиняемый согласился с обвинением и признал вину. Уголовное дело передано в суд с утвержденным прокурорским заключением.