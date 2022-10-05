В Орле создали единый пункт сбора посылок для мобилизованных. Первый гуманитарный груз отправится 7 октября.

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в социальных сетях.

От родственников мобилизованных поступает много сообщений, поэтому пункт сбора посылок установили в городе Орле, на улице Полярной, 12.

– В настоящий момент мы собираем и упаковываем груз по спискам необходимых товаров и продуктов. Родственники призывников могут передать вещи по указанному адресу, на 7 октября запланирована погрузка и отправка груза в пункт подготовки мобилизованных резервистов в поселке Мулино Нижегородской области. Поэтому сейчас есть время на спокойные сборы – до 6 октября до 20:00, - написал Клычков.

Чтобы посылку приняли, нужно соблюдать несколько правил: не класть внутрь ничего запрещенного, каждая коробка должна быть подписана и общий вес груза ограничен – класть нужно только самое необходимое.

Предпочтительно на картонной коробке нужно написать ФИО и номер телефона отправителя и получателя, а также расположение части получателя.