Орловские волейболисты выиграли всероссийский турнир в Калуге

В Калуге орловские волейболисты не допустили ни одной осечки. Фото со страницы БУ ОО "СШОР № 10" Орловской области в VK.

В Калуге финишировал всероссийский турнир по волейболу среди юношей 2005-06 г.р. Уверенную победу отпраздновали воспитанники БУ ОО "СШОР № 10" Орловской области (тренеры Н.Подрезов, Г.Чесноков).

На предварительном этапе орловские спортсмены добились максимального результата – одолели всех соперников. Поочередно были обыграны команды из Тулы, Рязани, Липецка и Москвы. Во втором раунде соревнований команда СШОР №10 также не сбавила оборотов, одолев ребят из Белгорода и Липецка (во второй раз). Таким образом, наши земляки заслуженно подняли победный кубок над головой.

Как сообщалось ранее, орловские баскетболисты дважды уступили на старте сезона «Брянску».