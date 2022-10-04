Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

Кромчанка отправится в колонию за продажу алкоголя несовершеннолетней. Она проведет за решеткой 2 года и 1 месяц.

Кромской районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимой местной жительницы. Ее признали виновной в неоднократной розничной продаже алкоголя несовершеннолетним. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Осужденная, работая в одном из местных баров, продава пиво девушке младше 18 лет. Ранее продавщицу уже штрафовали за подобное правонарушение, однако должных выводов она не сделала.

Женщина имеет судимость за мошенничество. С учетом этого суд признал женщину виновной и лишил ее свободы сроком 2 года и 1 месяц с запретом заниматься продажей алкоголя на год. В колонию общего режима женщина отправится после вступления решения в законную силу.