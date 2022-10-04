В Орловской области в октябре пройдет десять ярмарок вакансий. Первые мероприятия провели в Глазуновском и Орловском районах.

О предстоящих ярмарках сообщили в пресс-службе правительства региона. В Новодеревенском районе 6 октября в мероприятии примут участие местное предприятие рыбного производства, районный центр культуры и сельскохозяйственное предприятие.

Пять ярмарок пройдут с 18 по 20 октября. 18 октября в Верховском районе местным жителям предложат работу повара, технолога, менеджера, микробиолога и водителя.

19 октября в Болховском районе семь работодателей представят вакансии. На местный завод ищут 30 человек. В Ливенском районе десять работодателей будут искать инженеров, слесарей, наладчиков, продавцов, уборщиков.

19 и 20 октября в Троснянском районе планируется ярмарка вакансий для крупного свиноводческого предприятия, а 24 и 25 октября в Шаблыкинском и Сосковском районе.