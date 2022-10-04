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Общество4 октября 2022 11:42

В Мценске подрядчик получил 185 тысяч рублей за невыполненный ремонт тротуара

Работы должны были пройти на улице Гагарина
Сергей Силаев

В Мценске подрядчик получил 185 тысяч рублей за невыполненный ремонт тротуара. Работы должны были пройти на улице Гагарина.

Проверку проводила межрайонная прокуратура. В результате выяснилось, что городское управление ЖКХ и общество с ограниченной ответственностью «Рекан» заключили контракт в феврале 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения прокуратуры.

Подрядчик внес в документацию неверную информацию, указав, что работы выполнены. Однако тротуар не отремонтировали, а 185 тысяч рублей подрядчик получил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Ход и расследование дела на контроле у надзорного ведомства.