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Здоровье4 октября 2022 9:11

В Орловской области выявили 259 случаев COVID-19 за сутки

Выздоровели 533 человека
Сергей Силаев
Фото: Сергей Силаев

Фото: Сергей Силаев

В Орловской области выявили 259 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 533 человека.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в Орловской области на 4 сентября предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число выявленных случаев заболевания достигло отметки 131 145. Из них за последние сутки заразились 259 человек.

Всего орловцы победили болезнь 126 575 раз. За 24 часа больничные закрыли 533 местных жителя.

Медики госпитализировали 48 человек. Умер 1 местный житель. Общее число жертв коронавирусной инфекции в Орловской области с начала пандемии – 1 952.