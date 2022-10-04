Фото: со страницы во "Вконтакте" Сергея Лежнева

В Орловской области каждый мобилизованный получит вещевой набор. Средства на эти цели выделят из бюджета региона.

Каждый призванный орловец в рамках частичной мобилизации получит рюкзак, специальный армейский костюм, комплект военно-тактических наколенников, перчатки армейские и еще несколько важных вещей. Об этом рассказал советник орловского губернатора Сергей Лежнев. Он сообщил, что закупки уже начались.

Также Лежнев в своем посте рассказал, что для армии уже закуплено термобелье, зимние костюмы, мобильные кнопочные телефоны, генераторы, лопаты, бензопилы и топоры. Кроме этого, закуплены палатки и термоноски. На эти цели было потрачено около 4 миллионов рублей. В ближайшее время первую посылку мобилизованным доставят из Орловской области.

– Отвезем им посылку от жителей Орловской области, посмотрим, как они разместились, обсудим их нужды и потребности, - написал губернатор в социальных сетях.