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В Орловской области двоих полицейских осудят за получение взятки в размере 30 тысяч рублей. Их обвиняют в двух преступлениях.

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении двоих сотрудников ДПС ГИБДД «Мценский». Из обвиняют в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие установило, что 3 июля 2021 года полицейские получили сообщение о нетрезвом водители во Мценском районе. Прибыв на место, они предложили родственнице передать им 30 тысяч рублей. После получения взятки мужчину ни привлекли к административной ответственности.

– Факт противоправной деятельности инспекторов ДПС МО МВД России «Мценский» выявлен сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД совместно с коллегами из контрольно-профилактического отдела УГИБДД УМВД. Вопрос прохождения службы будет принят по результатам вступления в законную силу приговора суда, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Следователь собрал доказательную базу, прокурор утвердил обвинительное заключение. Дело направлено в суд.