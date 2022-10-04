Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле пожарные из дома на улице Металлургов спасли одного и эвакуировали девять человек. Возгорание началось рано утром.

О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Около 06.55 в пятиэтажном доме на Металлургов загорелась кухня.

Две пожарной спасательные части спасли одного человека и эвакуировали еще девятерых. В результате возгорания пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.

За сутки сотрудники МЧС 14 раз выезжали на вызовы: 10 на помощь населения и 4 на тушение пожаров.