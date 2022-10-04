Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 октября 2022 7:46

В Орле пожарные из дома на улице Металлургов спасли одного и эвакуировали девять человек

Возгорание началось рано утром
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле пожарные из дома на улице Металлургов спасли одного и эвакуировали девять человек. Возгорание началось рано утром.

О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Около 06.55 в пятиэтажном доме на Металлургов загорелась кухня.

Две пожарной спасательные части спасли одного человека и эвакуировали еще девятерых. В результате возгорания пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.

За сутки сотрудники МЧС 14 раз выезжали на вызовы: 10 на помощь населения и 4 на тушение пожаров.