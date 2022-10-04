Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле определили поставщика автобусов на 480 миллионов рублей. Их направят в течение 3 недель.

«Русский Автобус-Поволжье» из города Павлово Нижегородской области стал победителем электронного аукциона. Подрядчик поставит 28 автобусов в течение 20 дней. Это следует из документации на портале «Госзакупки».

Низкопольные автобусы имеют газовые двигатели и вместимость от 111 человек. Количество посадочных мест – не менее 30.

К транспорту предъявлен ряд требований – наличие системы отопления, видеонаблюдения, автоинформаторов, тахографов, климатической системы. Цена одного автобуса – 17,1 миллиона рублей.