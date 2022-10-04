Андрей Клычков подписал указ о дополнительных мерах поддержки мобилизованных. В него вошли несколько пунктов.

Документ глава региона подписал накануне после проведения прямого эфира в социальных сетях.

– Вводим компенсацию 50% расходов за наем жилья, взнос за капитальный ремонт и взнос на капитальный ремонт, 100%-ная компенсация на путевки для ребенка военнослужащих в летние лагеря, приоретитное право для зачисления детей в учреждения общего и дополнительного образования, - сказал Клычков.

Также начнет действовать право на преимущество при соцобслуживания, право на внеочередное обслуживание при оказании госуслуг в сфере соцзащиты.

Кроме этого, семьи мобилизованных будут иметь во внеочередном порядке получать медицинские, психологические, педагогические, юридические услуги, а также социальную помощь, не относящуюся к соцуслугам. Право на оказание медицинской помощи будет действовать в больницах и поликлиниках Орловской области.

Муниципальные власти обеспечат приоритетное зачисление детей военнослужащих в образовательные сады и школы, освобождение родителей от платы, компенсации родителям за пребывание ребята в лагерях и бесплатное питание в школах.