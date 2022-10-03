Орловские баскетболисты дважды уступили на старте сезона «Брянску»

8 и 9 октября «ОрелГУ» проведет домашние матчи с «Тверью». Фото со страницы БК "ОрелГУ" в VK.

В Орле на паркете СК ОГУ состоялись стартовые матчи первенства ЦФО баскетболу среди мужчин. Местный «ОрелГУ» принимал «Брянск». Увы, в обеих встречах гости оказались на голову сильнее. В первом матче они победили 90:73, во втором – 82:64.

В первом поединке самыми результативными игроками в составе хозяев стали - Артем Васин (25 очков), Илья Былков (14) и Даниил Плотников (12 очков). Во втором матче отличились Артём Прялухин (18) и опять же Былков (16).

Теперь 8 и 9 октября «ОрелГУ» проведет домашние матчи с «Тверью». Наш будущий соперник на старте турнира дважды крупно проиграл в Рязани – 46:93 и 45:102.