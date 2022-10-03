Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

Доцент Орловского госуниверситета предстанет пред судом за взятки и мошенничество. Всего он совершил шесть преступлений.

Делом занимаются следственные органы. Доцент кафедры машиностроения политехнического института ОГУ обвиняется в шести преступлениях – получении взяток и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

С февраля 2020 года по май 2022 года он получил на счет и через посредника взятки на 110 тысяч рублей за выставление хороших оценок по дисциплинам, а также при защите курсовых.

Также он обманул одного студента, обещая помочь с переводом на другую кафедру. Он попросил у обучающегося 30 тысяч рублей за "услугу".

Обвиняемый полностью признал вину и вернул деньги тем, кого обманул.

– Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ведомства.