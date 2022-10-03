В Орловской области на оздоровительную кампанию потратят не менее 200 миллионов рублей в 2023 году. Финансирование относительно 2022 года не уменьшится.

Руководитель департамента образования региона Алексей Карлов сообщил, в текущем сезоне на эти цели потратили 200,9 миллиона рублей. Из них 185,8 рублей ушло на путевки, 10,4 миллиона – на малозатратные формы досуга и занятости, 4,7 – на развитие инфраструктуры.

По программе детского кешбэка родители приобрели 3 023 путевки. Им вернули около 15 миллионов рублей. Все пункты отдыха в 2023 году планируют сохранить, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.