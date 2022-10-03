В Орловской области выявили 283 случая COVID-19 за сутки. Выздоровели 347 человек.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число выявленных случаев заболевания достигло отметки 130 886. За последние 24 часа заболели 283 орловца.

Победили болезнь местные жители 126 042 раз. За последние сутки больничный закрыли 347 человек.

Госпитализировали 7 местных жителей. За сутки никто не умер. Общее число жертв коронавирусной инфекции в Орловской области с начала пандемии – 1 951.