Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 октября 2022 6:30

У орловчанки украли перфоратор, сварочный аппарат и бензопилу

Имущество хранилось на даче
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

У орловчанки украли перфоратор, сварочный аппарат и бензопилу. Имущество хранилось на даче.

Об инциденте рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области. В полицию обратилась жительница Орловского района.

Общая стоимость пропавшего имущества – около 30 тысяч рублей. В результате поиска вора полиция пришла к выводу, что к краже может быть причастен 41-летний житель соседней области.

Стражи порядка возбудили уголовное дело. Мужчину допросили и задержали. Следствие продолжается.