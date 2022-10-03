Фото: Ольга Супонева

У орловчанки украли перфоратор, сварочный аппарат и бензопилу. Имущество хранилось на даче.

Об инциденте рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области. В полицию обратилась жительница Орловского района.

Общая стоимость пропавшего имущества – около 30 тысяч рублей. В результате поиска вора полиция пришла к выводу, что к краже может быть причастен 41-летний житель соседней области.

Стражи порядка возбудили уголовное дело. Мужчину допросили и задержали. Следствие продолжается.