Фото: Ольга Супонева
У орловчанки украли перфоратор, сварочный аппарат и бензопилу. Имущество хранилось на даче.
Об инциденте рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области. В полицию обратилась жительница Орловского района.
Общая стоимость пропавшего имущества – около 30 тысяч рублей. В результате поиска вора полиция пришла к выводу, что к краже может быть причастен 41-летний житель соседней области.
Стражи порядка возбудили уголовное дело. Мужчину допросили и задержали. Следствие продолжается.