Фото: Сергей Силаев

В Орловской области 16 педагогов стали «Земскими учителями» в 2022 году. Их средний возраст – 31 год.

Список победителей уже утвержден приказом департамента образования Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Учителя обучают ребят таким предметам, как химия, биология, математика, иностранный язык, русский язык, литература и физическая культура. Они трудоустроены в 15 школ в Кромском, Болховском, Глазуновском и других районах области.

Действие программы продлится и в следующем году. Напомним, с 2022 года учителя, участвующие в программе, получают компенсацию в 1 миллион рублей. Они должны пройти конкурсный отбор и переехать на работу в сельских пункт либо поселки городского типа, численностью населения до 50 тысяч человек.