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Общество3 октября 2022 6:09

В Орловской области четыре района освоили деньги по нацпроектам на 100%

Заметную динамику показали город Ливны и Троснянский район
Сергей Силаев

В Орловской области четыре района освоили деньги по нацпроектам на 100%. Заметную динамику показали город Ливны и Троснянский район.

В текущем году к трем районам со 100%-ым освоением денег по национальным проектам – Краснозоренскому, Корсаковскому и Сосковскому – добавился и Троснянский. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Город Ливны увеличил показатель на 17,8% за счет оплаты работ по строительству нового корпуса школы. Также расходы выросли в Кромском, Новосильском, Колпнянском районе, а также в Орловском и в городе Орле.