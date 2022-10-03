В Орловской области четыре района освоили деньги по нацпроектам на 100%. Заметную динамику показали город Ливны и Троснянский район.

В текущем году к трем районам со 100%-ым освоением денег по национальным проектам – Краснозоренскому, Корсаковскому и Сосковскому – добавился и Троснянский. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Город Ливны увеличил показатель на 17,8% за счет оплаты работ по строительству нового корпуса школы. Также расходы выросли в Кромском, Новосильском, Колпнянском районе, а также в Орловском и в городе Орле.