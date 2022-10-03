В Новосильской средней школе Орловской области завершился капремонт

В Новосильской средней школе завершился капремонт. В учебном заведении обновился спортивный зал.

Работы проходили в рамках национального проекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

За эти деньги рабочие убрали плесень на потолке, починили крышу, покрасили стены и пол. Также улучшено состояние одного из коридоров.

Новосильская школа в 2022 году получила 3,8 миллиона рублей на создание условий для занятий физической культурой и спортом.

До этого у школьников появилось спортивное оборудование: лыжи, уличные тренажеры и другой инвентарь.