Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2022 5:37

В Новосильской средней школе Орловской области завершился капремонт

В учебном заведении обновился спортивный зал
Сергей Силаев

В Новосильской средней школе завершился капремонт. В учебном заведении обновился спортивный зал.

Работы проходили в рамках национального проекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

За эти деньги рабочие убрали плесень на потолке, починили крышу, покрасили стены и пол. Также улучшено состояние одного из коридоров.

Новосильская школа в 2022 году получила 3,8 миллиона рублей на создание условий для занятий физической культурой и спортом.

До этого у школьников появилось спортивное оборудование: лыжи, уличные тренажеры и другой инвентарь.