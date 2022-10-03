Фото: Сергей Силаев

Жители Орловской области ежедневно тратят почти четверть миллиарда рублей по безналу. За шесть месяцев 2022 года орловцы совершили около 80 миллионов банковских операций.

Шесть месяцев 2022 года хватило местным жителям, чтобы оплатить по безналичному расчету на 43,5 миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

По сравнению с прошлым годом выросло и количество платежей с помощью пластиковых карт. Сумма транзакций также увеличилась на 11%.

Также в регионе стало больше на 13% банковских карт. По состоянию на 1 июля их количество составило 1,5 миллиона. А деньги в банкоматах местные жители стали снимать реже – за полгода они сделали это 5,5 миллиона раз.