Пропавших в Орле мужа и жену нашли убитыми в сгоревшем автомобиле

Фото: УМВД России по Орловской области

В Орле пропавших мужа и жену нашли убитыми. Подозреваемого задержали оперативники, по версии следстви, на жестокое преступление он решился из-за долга.

Мужчина и женщина пропали 24 сентября. Они выехали на своем автомобиле из частного дома в Заводском районе и через какое-то время перестали выходить на связь. Тревогу забила племянница: намерения уезжать куда-то у родственников не было. СК завел уголовное дело об убийстве. К сожалению, догадки следователей подтвердились. Во время оперативных мероприятй, в овраге вблизи лесополосы был обнаружен сгоревший автомобиль. В нем, в салоне и багажнике, останки человеческих тел. В качестве подозреваемого задержан 54-летний мужчина.

- Оперативники выяснили, что ранее между данным гражданином и потерпевшими произошел конфликт из-за невозвращенного долга, в ходе которого подозреваемый при помощи металлической трубы нанес мужчине и женщине несколько ударов в область головы. Затем, в целях сокрытия совершенного преступления, фигурант погрузил тела потерпевших в их автомобиль и вывез их в овраг, где совершил поджог транспортного средства, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Подозреваемый в убийстве взят под стражу.