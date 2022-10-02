Первая рабочая неделя октября в Орле будет дождливой

Первая рабочая неделя октября в Орле будет пасмурной Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле первая рабочая неделя октября будет дождливой. Публикуем подробный прогноз погоды на 3-7 октября.

Как сообщает Росгидрометцентр,в понедельник 3 октября в городе ожидается от +7 до +11 тепла. Небо пасмурное, и ночью, и днем дождь. Сильный ветер с юга, скорость 8 м/с, атмосферное давление низкое, на уровне 729 мм рт.ст.

Во вторник 4 октября вновь пасмурная погода с дождем. Температура +8..+11, ветер сохранит направление и скорость, давление 734 мм рт.ст.

В среду 5 октября на термометрах всего от +6 до +9, ночью сильный, днем небольшой дождь. Ветер сменит направление на западное, скорость 4 м/с, давление 744 мм рт.ст.

В четверг 6 октября облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха +4..+12, давление 747-749 мм рт.ст., ветер юго-западный 3 м/с.

В пятницу 7 октября выглянет солнце. Будет немного теплее : от +5 в ночное до +14 в дневное время. Ветер западный 2 м/с, давление на уровне 749 мм рт.ст.