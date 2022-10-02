Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 октября 2022 7:27

В Орле больше сотни курсантов института МВД приняли присягу

Ряды полицейских пополнят уроженцы 30 регионов России
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орле в торжественной обстановке приняли присягу больше сотни курсантов юридического института МВД им. Лукьянова. Это уроженцы 30 регионов России, которые пополнят ряды полиции.

Курсантов поздравил замгубернатора Орловской области Вадим Соколов.

- Сегодняшнее мероприятие проходит в условиях, когда наша вступила в судьбоносное противостояние с коллективным западом – отвечая проведением специальной военной операции на угрозу коренным национальным интересам. В этой непростой обстановке мы рассчитываем на выучку и высокий профессионализм сил правопорядка, на опыт и сплоченность всего коллектива орловской полиции – в деле обеспечения внутренней стабильности и безопасности, - отметил Соколов.

Курсанты, - юноши и девушки, - прошли торжественным маршем, возложили цветы к стеле, установленной в память о погибших сотрудниках органов. Затем состоялся плац-концерт и выступление тактической группы.