В Орле больше сотни курсантов института МВД приняли присягу

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орле в торжественной обстановке приняли присягу больше сотни курсантов юридического института МВД им. Лукьянова. Это уроженцы 30 регионов России, которые пополнят ряды полиции.

Курсантов поздравил замгубернатора Орловской области Вадим Соколов.

- Сегодняшнее мероприятие проходит в условиях, когда наша вступила в судьбоносное противостояние с коллективным западом – отвечая проведением специальной военной операции на угрозу коренным национальным интересам. В этой непростой обстановке мы рассчитываем на выучку и высокий профессионализм сил правопорядка, на опыт и сплоченность всего коллектива орловской полиции – в деле обеспечения внутренней стабильности и безопасности, - отметил Соколов.

Курсанты, - юноши и девушки, - прошли торжественным маршем, возложили цветы к стеле, установленной в память о погибших сотрудниках органов. Затем состоялся плац-концерт и выступление тактической группы.