Горсовет Орла согласовал повышение зарплат для работников образования

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

Горсовет Орла согласовал повышение зарплат работникам образования. Решение принято на сессии 30 сентября.

Подробнее об изменениях рассказали в пресс-службе Орловского городского совета. Решением, за которое проголосовали депутаты, будет увеличена базовая единица.

Так, для педагогов, работающих с одаренными детьми она вырастет с 7 до 12 тысяч рублей, для доугих педагогических работников с 6 до 11 тысяч рублей, для руководителей, специалистов и служащих - с 5,4 до 10 тысяч рублей. Для работников дополнительного обращовантя базовая единица увеличится с 7 до 12,5 тысяч рублей.

Также для некоторых категорий педагогических работников установлены дополнительные выплаты. Например, для тех, кто имеет государственные награды, ученые степени. Поощрение составит от 500 до 2000 рублей.