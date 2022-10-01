Мценск проводил мобилизованных мужчин

Мценск проводил призывников

В Орловской области продолжается частичная мобилизация. Своих мужчин в центр переподготовки проводили жители Мценска и района.

Перед отправкой амчан благословили представители духовенства, на прощание мужчины получили сувениры и подарки, письма с пожеланиями. Обратилась с напутственным словом глава района Екатерина Ерохина. Также для призванных состоялся концерт.

- Я хочу выразить искреннюю благодарность всем организаторам сегодняшнего праздника, руководству и жителям районов за то, что они так искренне и душевно, с любовью и теплом проводили своих героев. От себя желаю ребятам хорошей дороги, отличного настроения и боевого настроя. Ждём вашего возвращения домой! - обратился к орловцам в социальных сетях Губернатор Андрей Клычков.