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Общество1 октября 2022 7:48

Мценск проводил мобилизованных мужчин

Горожане и жители района отправились в центр переподготовки
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Мценск проводил призывников

Мценск проводил призывников

В Орловской области продолжается частичная мобилизация. Своих мужчин в центр переподготовки проводили жители Мценска и района.

Перед отправкой амчан благословили представители духовенства, на прощание мужчины получили сувениры и подарки, письма с пожеланиями. Обратилась с напутственным словом глава района Екатерина Ерохина. Также для призванных состоялся концерт.

- Я хочу выразить искреннюю благодарность всем организаторам сегодняшнего праздника, руководству и жителям районов за то, что они так искренне и душевно, с любовью и теплом проводили своих героев. От себя желаю ребятам хорошей дороги, отличного настроения и боевого настроя. Ждём вашего возвращения домой! - обратился к орловцам в социальных сетях Губернатор Андрей Клычков.